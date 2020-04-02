وأضاف ترامب أنه، في نهاية المطاف، سيكون هناك ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى.

ويشكو الكثير من حكام الولايات الأميركية من نقص أجهزة التنفس الصناعي في الوقت الراهن لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وكان الرئيس الأميركي قد دعا، قبل أيام، شركتي تصنيع السيارات العملاقتين "فورد" و"جنرال موتورز" بالبدء في تصنيع أجهزة تنفس صناعي، للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات للرعاية بمصابي كوفيد-19.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يجب أن تفتح جنرال موتورز فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، الآن".

وأضاف "فورد، انطلقي في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، بسرعة".

ووفقا لجريدة نيويورك تايمز، كان البيت الأبيض يخطط، الأسبوع الماضي، لإعلان مشروع مشترك بين "جنرال موتورز" و"فنتيك لايف سيستمز" لتصنيع حوالي 80 ألف جهاز تنفس اصطناعي، اذ تعاني مناطق عدة في البلاد من نقص حاد في الآلات الضرورية لمساعدة مرضى كوفيد-19 على التنفس.

لكن المشروع ألغي في آخر لحظة بسبب كلفته التي تبلغ مليار دولار، وفق الجريدة.