وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "عدد الوفيات ازداد أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي.. في الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "كنا قد دعونا الناس إلى غسل الأيدي بالصابون بشكل مستمر، لكننا وجدنا أن العديد من الناس لا تصل إليهم المياه".

وتابعت: "لذلك نطلب من الحكومات توفير مغاسل للأيدي والصابون في المرافق العامة، وأمام محطات الحافلات، وأمام البنايات السكنية، لمساعدة الناس على الوقاية من كورونا".

ويدعو خبراء الصحة الناس للحرص على غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل في المرة الواحدة، على مدار اليوم، لتجنب الإصابة بوباء "كوفيد-19".

ودعت الصحة العالمية مختلف المنظمات الدولية إلى دعم الدول النامية لمواجهة كورونا.

وفيما يتعلق بالبحث عن علاج لكورونا، قالت المنظمة إن هناك حوالي 47 دولة "التحقت بمسار التجارب، لإيجاد علاج جديد للفيروس".