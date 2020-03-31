وقالت فورد إن التصميم المبسط لجهاز التنفس الصناعي يمكن أن يفي باحتياجات معظم مرضى كوفيد-19، ويعتمد على ضغط الهواء دون الحاجة إلى كهرباء.

وطالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع التعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، للتكيف مع زيادة في عدد المرضي الذي يحتاجون للتنفس الصناعي.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سيستخدم سلطات، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، ليأمر شركات التصنيع بما في ذلك فورد وجنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس صناعي.

وقالت جنرال موتورز، الأحد، إنها تعتزم إنتاج ما يصل إلى 10 آلاف جهاز تنفس صناعي شهريا، بحلول هذا الصيف في مصنع في كوكومو، بولاية إنديانا.