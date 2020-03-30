وقال المصدر إن من المقرر الإعلان عن طلب هذه الأجهزة الاثنين.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت نبأ الطلب في السابق. ورفضت متحدثة في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون التعليق.

وقال مايكل جوف الوزير البارز في الحكومة البريطانية الأحد إن هيئة الصحة الوطنية البريطانية الممولة من الدولة لديها أكثر قليلا من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي.

وتعمل الحكومة البريطانية على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال اتفاقات أبرمت مع القطاع الخاص وموردين في الخارج بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

وتحاول الحكومات في مختلف دول العالم زيادة عدد ما لدى خدماتها الصحية من أجهزة التنفس الصناعي.

وجهاز التنفس الصناعي حاسم في رعاية الشخص الذي يعاني من الفشل الرئوي الذي يصيب المريض في حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، لكن هذه الأجهزة لا تنقذ أرواح المرضى بالضرورة.