وثبتت رسمياً 572040 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية".

غير أن هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أن عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن بين هذه الإصابات، سجل تعافي 124400 شخص.

ومنذ آخر إحصاء أجري عند الساعة 19:00 ت.غ قبل يوم، سجلت 3328 وفاة إضافية، و66457 اصابة جديدة في العالم.

والدول الأكثر تضرّراً خلال 24 ساعة هي إيطاليا التي سجلت 969 وفاة إضافيّة في أسوأ حصيلة يومية لأي دولة بالعالم منذ تفشي الفيروس، وإسبانيا (769 وفاة)، والولايات المتحدة (345 وفاة).

وفي الإجمال، سجلت إيطاليا 9134 وفاة.

وسجلت إسبانيا 4858 وفاة من بين 64059 ‘صابة. وسجلت الصين القارية 3292 وفاة من بين 81340 إصابة، وإيران 2378 وفاة من بين 32332 إصابة، وفرنسا 1995 وفاة من بين 32964 إصابة.

ومنذ الساعة 19:00 ت.غ الخميس، سجلت جنوب أفريقيا وهندوراس وفنزويلا ونيكاراغوا وأوزبكستان والأردن، أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس في أراضيها. وسجلت سانت كيتس ونيفيس أولى الإصابات.

وسجّلت أوروبا، الجمعة، حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش 18638 وفاة من أصل 313801 إصابة، وآسيا 3684 وفاة (102161 إصابة)، الشرق الأوسط 2446 وفاة (39431 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 1491 وفاة (98860 إصابة)، أميركا اللاتينية والكاريبي 234 وفاة (10474 إصابة)، أفريقيا 114 وفاة (3826 إصابة)، وأوقيانوسيا 14 وفاة (3491 إصابة).

وتستند هذه الحصيلة إلى البيانات الرسمية التي جمعتها مكاتب فرانس برس عبر العالم، ومعطيات منظمة الصحة العالمية.