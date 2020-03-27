وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن من بين الوصفات المزعومة لعلاج كورونا عصير الليمون والماء الساخن وشراب التوت وشرائح البصل، مشيرة إلى أن مثل هذه العلاجات الكاذبة تلقى رواجا كبيرا في بعض الصفحات والمجموعات الاجتماعية، التي تضم مئات الآلاف من المتابعين.

وذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH" أنه يجب تجنب مثل هذه الوصفات وعدم الرد عليها أو إعادة نشرها لأن ذلك سيساهم في انتشارها بشكل أكبر، مشددا على ضرورة التبليغ بهذه المنشورات ليتم حذفها.

من جهته، كشف وزير الصحة السابق في بريطانيا، آلان جونسون، أنه يجب الضغط لمواجهة وصفات كورونا المزيفة على الإنترنت.

وأضاف "في أسوأ الأحوال، يمكن للناس أن يجربوا علاجات خطيرة يمكن أن تضر بهم بشكل خطير".

وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن حذرت هي الأخرى من أدوية كورونا "غير المجربة".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".