وعزت الوكالة سبب تعديل البرنامح إلى توقف صناعة الأقمار الصناعية في أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في بيان إن رئيسها ديمتري روجوزين سيعقد عدة اجتماعات لمناقشة التعديلات عبر دائرة تلفزيونية يومي الجمعة والسبت.

تجدر الإشارة إلى روسيا، سجلت الجمعة ، 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036.

وأوضحت السلطات الروسية أن شخصا آخر توفي بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى أربعة.

وتخطى عدد الصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز النصف مليون، ليصل إلى نحو 533 ألفا، توفي منهم 24,098 شخصا، بينما تعافى 124,394 شخصا.