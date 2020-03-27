ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة، في ضوء أن فرنسا حاليا في الأسبوع الثاني من الإغلاق.

وتسبب الفيروس كذلك في وفاة فتاة عمرها 16 عاماً في منطقة باريس،، وذلك لأول مرة.

والإحصاء اليومي الذي تعلنه الحكومة الفرنسية يشمل فقط من يموتون في المستشفيات، لكن السلطات قالت إنها ستتمكن قريبا من جمع بيانات الوفيات في دور المسنين، التي ستؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سولومون، في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع 16 بالمئة خلال 24 ساعة، إلى 29155.

وأضاف أن 3375 في حالة خطيرة ويحتاجون إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة بزيادة 19 بالمئة عن أمس.