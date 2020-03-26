ويأتي القرار بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 29 مارس 2020.

وسيتم خلال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.

وتهيب وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والعسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والمالي والمصرفي والإعلام الحكومي، إضافة إلى قطاع الخدمات، الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وتؤكد الوزارتان أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات.

وأهابت الوزارتان بأفراد المجتمع كافة الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة، وهو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات.