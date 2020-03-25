ومن بين العروض التعليمية التي قد تكون مفيدة للأطفال ما بين 5 إلى 6 سنوات "مكعبات الأرقام"، التي تساعدهم على تنمية مهارات الحساب، فضلا عن أناشيد الأحرف التعليمية، بالإضافة إلى عروض توضح كيفية استخدام التكنولوجيا في حل المشكلات اليومية.

ومن الممكن أيضا تشجيع الأطفال من هذه الفئة العمرية على مشاهدة عروض حل الألغاز، لما لذلك من درو كبير في إعمال تفكيرهم وتطويره، كما يمكن مشاهدة عروض للكائنات البحرية وموائلها من خلال برامج معدة للأطفال خصيصا.

وبإمكان الآباء دعوة أطفالهم إلى استكشاف الفضاء من خلال عروض مخصصة لهم، مثل برنامج "الركوب مع السيدة فريزيل"، الذي تبثه خدمة نيتفليكس التلفزيونية، ويمكن أن يجدوا حلقات مشابهة له في يوتيوب.

ويمكن للآباء أيضا مشاركة أطفالهم في مشاهدة برامج المسابقات المعلوماتية، أو تلك التي تروي القصص والكايات المسلية، وكذلك تلك البرامج التي تتحدث عن شيء جديد، مثل المخلوقات القديمة أو الأنواع الجديدة.

أما بالنسبة لأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات، فيمكن للآباء الاقتراح عليهم متابعة برامج تتعلق بتغير المناخ، مثل كيفية إعادة تدوير الأشياء المستخدمة، ومن بينها إعادة استخدام البلاستيك في أمور بيتية.

وإن كان أطفالك يحبون التمارين الرياضية فشاركهم اللعب بينما تتابعون سوريا أحد العروض المتلفزة المتوفرة في الإنترنت والتي تناسب فئات عمرية عدة.