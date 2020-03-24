وقال الخبير الروسي تيمور بيساراب، إن الفيروس التاجي "يمتلك طريقة خاصة لاختراق الخلايا"، لافتا إلى أن الفيروس "لا يخترق غشاء الخلية في أماكن عشوائية مثل العديد من الفيروسات الأخرى".

وبيّن بيساراب وهو عضو المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن" فيروس كورونا يلجأ في مهاجمته الخلايا إلى استبدال جزئيات هامة خاصة بنشاطها الحيوي، بالبروتين الخاص به"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.

ونقلت تلك الوسائل عن رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوروفا، قولها بأن المرضى المصابين بفيروس "كوفيد – 19"، يطورون مناعة ضد المرض، مضيفة أن الأبحاث تشير إلى تطور الغلوبولين المناعي "M و G" الذي يحمله الدم، والذي يحمي الجسم من الإصابة مرة أخرى.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا، إلى 438 شخصا، 262 منهم في العاصمة موسكو، وسُجل شفاء 17 منهم.