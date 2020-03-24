وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين شهدت 78 حالة إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، بزيادة بواقع المثلين عن يوم الأحد،مشيرة إلى أن 4 حالات من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا محلية.

وكانت هناك 74 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج ضمن الحالات الجديدة بزيادة عن 39 حالة يوم الأحد.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إلى أن ووهان عاصمة إقليم هوبي وبؤرة تفشي المرض في الصين أبلغت عن حالة إصابة واحدة جديدة وذلك بعد 5 أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

وتم إعلان 3 حالات إصابة منقولة محليا في مناطق أخرى من الصين.

قرار "العزل الإجباري"

وفي السياق، أعلنت الصين أن كل من يصلون إلى أراضيها من الخارج سيتم وضعهم في مقر عزل مركزي وإخضاعهم لاختبار طبي اعتبارا من 25 مارس الجاري.

كما أكدت حكومة مدينة بكين أن كل من دخل المدينة من الخارج خلال الأيام الـ14 ماضية سيتم وضعه في مركز عزل مركزي وإجراء اختبار كورونا له.