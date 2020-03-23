وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك.

وبحسب وكالة "رويترز"، امتنعت أبل عن التعقيب.

وهذا الشهر، قالت أبل إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعليا لموقعها الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى التجارة الإلكترونية ارتفعت نسبتها كثيرا في الولايات المتحدة والصين وبقية أنحاء العالم بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، ووصلت في بعض المناطق إلى نحو 50 بالمئة أو أكثر.