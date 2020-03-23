ودعت شبكة التواصل الاجتماعي أيضا خبراء في البرمجيات، إلى المشاركة في حملة عبر الإنترنت تهدف إلى إيجاد طرق لاستخدام "ماسنجر"، لجعل لزوم ابتعاد الأشخاص عن بعضهم البعض أسهل، وتوفير معلومات دقيقة حول الوباء.

وكشف نائب رئيس "ماسنجر" ستان شدنوفسكي، في مدونة، عن برنامج عالمي يهدف إلى الربط بين منظمات صحة رسمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، مع مطورين يمكنهم ابتكار سبل لاستخدام "ماسنجر"، في تشارك معلومات دقيقة وتسريع الرد على أسئلة الأفراد.

ويمكن لمطوري البرمجيات على سبيل المثال، مساعدة الوكالات والهيئات على أتممة الردود على الأسئلة المكررة، للسماح للعاملين لديها القيام بمهام أصعب.

ويمكن للمطورين مساعدة المنظمات أيضا على استخدام برمجيات لنشر معلومات محدثة بسرعة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس.

كما أطلق تطبيق "واتساب" الذي تملكه فيسبوك، نظام تنبيه مجانيا لمنظمة الصحة العالمية، للرد على أسئلة حول فيروس كورونا المستجد، وفضح "الخرافات" المرتبطة بالوباء.

وقد انطلقت الخدمة باللغة الإنجليزية، وستتوسع في الأسابيع المقبلة لتشمل العربية والصينية والفرنسية، فضلا عن الروسية والإسبانية.

كما أطلق واتساب الأسبوع الماضي "مركز معلومات" حول كورونا، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وخصص واتساب الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص، منحة بقيمة مليون دولار لـ"شبكة دولية للتحقق من صحة الأخبار" مكرسة لدحض الشائعات المحيطة بكورونا، التي يتم نشرها عبر خدمات الرسائل.

وقال الناطق باسم واتساب، كارل ووغ إن "أهم خطوة يمكن لواتساب القيام بها هي مساعدة الناس في التواصل مباشرة مع مسؤولين رسميين في مجال الصحة، يوفرون معلومات محدثة عن فيروس كورونا".