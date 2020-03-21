وأوردت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنها "حرصت دائما على وقف القتال، رغم الخروق المتكررة من قبل الميليشيات والمرتزقة الذين لا يراعون أي معاهدات أو مواثيق دولية."

وأكد الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، أنه ينظر بشكل إيجابي إلى كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين.

وذكر البيان بمسؤولية بعثة الأمم المتحدة، والأطراف الراعية لمؤتمر برلين، في إلزام حكومة فايز السراج وتركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العدائية.

ونبه الجيش الليبي إلى استغلال الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا لأجل نقل المرتزقة الإرهابيين من المطارات التركية على الرحلات المتجهة إلى مطار مصراتة.

وأشار البيان إلى استمرار إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية من المواني التركية إلى ميناء طرابلس ومصراتة لدعم المرتزقة والإرهابيين.

ويوم الخميس، أشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إلى انتصار القوات المسلحة الليبية في معارك مستمرة بمحيط مدينة طرابلس، حيث تم القضاء على تجمعات لميليشيات، ولأسماء إرهابية مطلوبة.