وبحسب "بلومبيرغ" فإن تفشي فيروس كورونا في الصين لن يؤثر على الإصدارات القادمة من هواتف آيفون هذا العام، والمتوقعة في الخريف القادم.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها من داخل الشركة الأميركية، بأن السبب في استمرار إطلاق الهواتف الجديدة يعود إلى أن مرحلة الإنتاج الشامل لهواتف آيفون التي يعلن عنها في شهر سبتمبر من كل عام تبدأ قبل ذلك في شهر مايو، وبالنظر إلى أن تفشي الوباء في الصين أصبح تحت السيطرة، فإن إعادة افتتاح المصانع لتعمل بكامل طاقتها أصبح وشيكا.

ولليوم الثالث على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي يوم الجمعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.

ويرفع ذلك عدد حالات الإصابة الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة.