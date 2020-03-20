وهناك 4761 حالة أدخلت المستشفى، من أصل 10995، تم التثبت منها بواسطة فحوصات مخبرية.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، إن "عدد الإصابات يتضاعف كل 4 أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف".

وشدد سالومون على الضرورة المطلقة بالتزام "تدابير العزل المشددة"، مضيفا "في حال قلص كل شخص تواصله مع الآخرين، ستكون لدينا إصابات أقل".

وبدأت فرنسا الثلاثاء إجراءات عزل يتم الالتزام بها بطريقة متفاوتة في مواجهة فيروس كورونا.