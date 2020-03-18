وأفادت وزارة الصحة الإماراتية أنه "تم حتى الثلاثاء 17 مارس 2020، إجراء فحوصات مختبرية لـ127 ألف حالة على المستوى الوطني، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض الفيروس".

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تم فحص 13020 فردا من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثرا بالمرض، على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

وتؤكد هذه الإحصاءات "الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الإمارات في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره".

وتشير إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة، يبلغ 0.8 من بين كل 100 ألف نسمة.

وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.