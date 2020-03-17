وأورد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

وكانت الصحيفة نفسها نشرت تقريرا آخر حول تحالف استراتيجي بين شركة أدوية ألمانية وأخرى صينية لتطوير وتسويق لقاح ضد الفيروس في الصين.

وبحسب التقرير، فقد أعلنت شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك"، الاثنين، عن تحالفها الاستراتيجي مع الذراع الصيدلانية لمجموعة "فوسون غروب" الصينية لتطوير وتسويق لقاح ضد مرض "كوفيد-19" في الصين.

وستجري الشركتان الألمانية والصينية تجارب سريرية مشتركة على لقاح أطلق عليه اسم "إم آر إن إيه" من الشركة الألمانية، في الصين، حسب بيان من الشركة الألمانية.

وأضافت الشركة الألمانية أن التعاون سيعزز التقنية الخاصة للقاح الشركة، ويرفع القدرات التطويرية السريرية والتسويقية للشركة الصينية في الصين.

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة "فوسون فارما" الصينية بتسويق اللقاح في الصين بعد الموافقة التنظيمية، بينما تحتفظ الشركة الألمانية "بيونتيك" بحقوق تطوير اللقاح وتسويقه في بقية العالم.



وكانت الولايات المتحدة بدأت أمس الاثنين التجارب السريرية على لقاح تجريبي لعلاج فيروس كورونا في مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، حيث تلقى عدد من المتطوعين جراعات من اللقاح التجريبي.