وهذا الارتفاع في عدد الوفيات والمصابين هو الأكبر الذي تسجله فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

وأعلنت الحكومة، السبت، إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء أبرزها إغلاق الحانات وصالات السينما والمتاجر غير الأساسية مع تقليص نشاط وسائل النقل.

وفي إيطاليا المجاورة، توفي 368 مصابا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقما أعلنت الحكومة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1809.

وعلى غرار السبت، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا مجددا، حيث سجلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

وتبقى منطقة لومبارديا شمالي البلاد الأكثر تضررا، مع وفاة 1218 شخصا فيها وإصابة 13272.

وأعربت السلطات المحلية في لومبارديا عن قلقها حيال قدرات نظامها الاستشفائي.