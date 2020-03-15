ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصا.

وسجلت البلاد 10 حالات وفاة، السبت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.

حالات كورونا في أفريقيا

وذكرت حكومة جمهورية الكونغو، السبت، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس في أول مارس.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن المريض (50 عاما) يرقد في حالة مستقرة، مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

من جانبه، أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى، بيير سومسيه، أنه تم تشخيص أّول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.

وقال سومسيه: "هو مواطن إيطاليّ وصل في 8 مارس، من دون أعراض. لقد تمّ عزله"، وأضاف أنّ المريض كان قد "أبلغ بنفسه وزارة الصحّة ومعهد باستور. لقد أخِذت (منه) عيّنات وتبيّن أنها إيجابية".

وكانت حكومة البلاد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من بلدان ينتشر فيها كورونا المستجدّ ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك البلدان، فضلا عن منع التجمّعات.

وفي وقت سابق، أعلنت رواندا وناميبيا تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا، لتصبحا الدولتان رقم 18 و19 في أفريقيا، التان تسجلان حالات إصابة بالفيروس.

وكانت دولتا غانا والغابون، قد أعلنتا الخميس، عن أولى حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا.