وكتب كوك عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير"، السبت: "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)".

وأضاف: "ستغلق أبل مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".

وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".