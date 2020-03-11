وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات من جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

من جانب آخر، ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.

وجاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء أنه "تمت السيطرة عمليا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال الرئيس الصيني: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان" بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.