وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن عددا ممن نزلوا في مطارات بريطانية قادمين من إيطاليا، مؤخرا، فوجئوا بعدم إخضاعهم لأي فحص حراري، ودخلوا بشكل عادي، رغم حالة الاستنفار العالمية إزاء المرض.

وإيطاليا هي ثاني بلد متضرر من الفيروس بعد الصين، وتجاوز عدد المصابين بالعدوى 7 آلاف شخص، فيما لقي 366 مصرعهم من جراء المرض.

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، مواطنيها بعدم السفر إلى عدد من المقاطعات الإيطالية المتضررة بشكل واسع من الفيروس، لكن العائدين من البلد الأوروبي لا يتعرضون لإجراءات صارمة.

وقال رجل يسمى فريدريكو غاتي، في تغريدة على تويتر "هبطت للتو في لندن قادما من ميلان.. لا فحص ولا معلومات.. كيف يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟".

ونشر الحساب صورة البوابات وهي فارغة، فيما كان يتوقع أن يجري إخضاعه لإجراءات مشددة بسبب قدومه من إيطاليا، في إطار الوقاية من الفيروس.

وقال حساب آخر على تويتر، إن ما يجري في المطارات يكشف عدم اكتراث الحكومة رغم الوضع الحرج، أو أنه يؤكد عدم وجود برنامج للتعامل مع الأزمة.

في غضون ذلك، أكد متحدث باسم مطار هيثرو في لندن، استمرار التعاون مع الهيئات الصحية في البلاد، لأجل تعزيز منشأة الطيران بآليات رصد الفيروس.

وأضاف أن المطار يولي الأولوية لسلامة الموظفين والمسافرين، ونصح بالمواظبة على الإجراءات الاحترازية المعروفة مثل التعقيم وغسل اليدين، فضلا عن الإبلاغ في حال الشعور بأعراض المرض.