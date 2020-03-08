وجاءت دعوة السلطات السعودية إلى هذا العزل، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا المستجد إحداهما قادمة من إيران، وأخرى قادمة من النجف في العراق.، وهو ما رفع إجمالي الإصابات إلى سبعة.

ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولهما للمنفذ السعودي نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلهما إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الصحة أن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

وأوصت الوزارة كل شخص تظهر عليه الأعراض، بأن يبادر إلى الاتصال بالجهات المعنية حتى يحصل على المساعدة أو أن يراجع أقرب مستشفى.