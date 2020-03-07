وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة "هارفارد" ونشرت في مجلة "BMJ"، فإن تناول بيضة واحدة في اليوم لا ينذر جسم الإنسان بأي مخاطر صحية.

وبحسب الصحيفة التي نشرت الدراسة، فإن تناول بيضة واحدة في اليوم، لا يزيد من عرضة الإنسان للإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية.

وظلت العلاقة بين البيض وأمراض القلب مثار جدل علمي كبير، طيلة العقود الماضية، وصدرت ثلاث دراسات مفصلة حول هذا الموضوع خلال الأشهر الـ12 الماضية.

واعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات صحية لأكثر من 173 ألف امرأة وأزيد من 90 ألف رجل، ممن كانوا غير مصابين بالسكري أو السرطان وأمراض القلب، في بداية الدراسة.

وجرت مواكبة العادات الصحية لهؤلاء على مدى سنوات طويلة، وتم رصد عاداتهم الغذائية خلال فترة الدراسة، ثم أظهرت النتائج أنه لا علاقة بين استهلاك البيض بشكل معتدل والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى العكس من ذلك، أظهرت النتائج أن الاستهلاك المعتدل للبيض يعودُ بالنفع على الجسم وصحة القلب في بعض الأحيان.