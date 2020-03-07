وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى الآن إلى 80651 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة من تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3070 حالة بنهاية الجمعة بارتفاع 28 حالة عن الخميس.

وأعلن إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 28 حالة وفاة جديدة، وتوفي 21 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

من جانب آخر، ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا سجلت، السبت، 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة.

وأضافت المراكز إن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.

أكثر من 100 ألف مصاب

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

وفي المجمل، أُصيب 100 ألف وشخصين بالفيروس وتُوفي 3406 أشخاص.

وتعدّ الصين (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، 80552 إصابة بينهم 3042 حالة وفاة.

وفي سائر دول العالم، سجلت 19450 إصابة (2349 إصابة جديدة)، الجمعة، بينها 365 حالة وفاة (31 جديدة).

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة بينها 174 جديدة، 44 وفاة) وإيران (4747 إصابة بينها 1234 جديدة، 124 وفاة) وفرنسا (577 إصابة بينها 200 جديدة، 9 وفيات).