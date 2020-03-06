وبدت سارة كودي، وهي مسؤولة الصحة العمومية في مقاطعة سانتا كلارا، وهي تلعقُ أصبعها، قبل أن تستخدمه في قلب صفحة، بينما كانت تقدم إرشادات لأجل التوعية بمخاطر فيروس "كوفيد 19".

وقامت المسؤولة بالفعل المتناقض فيما كانت توصي بالنظافة وهي تقول "حاولوا ألا تقوموا بلمس الوجه، لأن أبرز طريقة لانتقال الفيروس هي ملامسة الفم والأنف والعين".

وشوهد مقطع الفيديو أكثر من 6 ملايين مرة، وقال منتقدون إن المسؤولة الصحية وقعت في موقف محرج، لأنها مطالبة بأن تكون أول من يجسد الإرشادات الطبية.

وبحسب موقع "ذا هل"، فإن سارة ليست المسؤولة الوحيدة التي وقعت في هذا الخطأ، لأن مسؤولين آخرين لمسوا وجوههم فيما كانوا يوصون عامة الناس بألا يفعلوا ذلك.

وفي تصريح مثير للجدل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لم يقم بلمس وجهه منذ عدة أسابيع، من أجل وقاية نفسه من فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يوم الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما رصدت حالة في كاليفورنيا، وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.