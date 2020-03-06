وقال فريق الأمن والسلامة في "تويتر"، في منشور على حسابه الرسمي، إنه سيطبق قاعدة حظر خطاب الكراهية الذي يستهدف المجموعات المتشددة على التعليقات لتطال الأشخاص بسبب "السن أو الإعاقة أو المرض".

وأضاف الفريق: "ينصب تركيزنا الرئيسي على معالجة خطر العنف في الحياة الحقيقية، ويظهر البحث أن الكلمات غير الإنسانية تزيد من هذا الخطر".

وسيحذف "تويتر" التغريدات المخالفة لهذه القواعد والتي نشرت في السابق، علما أن المنصة تعتمد على المستخدمين للإبلاغ عن التعليقات المخالفة.

ومن الأمثلة على التغريدات المخالفة للقواعد، المنشورات التي تصف أشخاصا مصابين بمرض بأنهم مثل "الجرذان تلوث كل شخص من حولها" أو يعانون من إعاقة معينة بأنهم "فئة دنيا من البشر".

وتكافح هذه المنصة والشبكات الاجتماعية الأخرى لإزالة المحتويات التي تتضمن خطابات كراهية ومسيئة مع الحرص على أن تبقى مساحات متاحة للجميع.