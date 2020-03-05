ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض. وقال الخبراء الذين يبحثون الحالة، إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير، أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونغ كونغ، إنها ستجري المزيد من الفحوصات، لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.

ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل، حتى الآن، على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.

وتثير الحالة أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير عادة راجت على أن حيوانات، ومن بينها "الخفافيش" قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أسابيع.

وسجلت هونغ كونغ 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وحالتي وفاة.