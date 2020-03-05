وأعلنت ولاية واشنطن عن 39 حالة إصابة بالفيروس التاجي، كلها في منطقة سياتل الكبرى.

ولم تتوفر على الفور أي معلومات أخرى عن الوفاة المبلغ عنها مؤخرا.

وقال باحثون في مركز (فريد هتشينسون) لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن، الأحد، إن لديهما أدلة على أن الفيروس ربما كان ينتشر في الولاية لمدة منذ نحو 6 أسابيع، قبل اكتشافه.

وإذا كان هذا صحيحًا، فإنه يعني وجود مئات الحالات غير المشخصة في المنطقة، حسب ما أوردت "أسوشيتد برس".