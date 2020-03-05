ويضمن مركز البيانات في شبكة عنكبوت جودة الأداء والحماية دون أي انقطاعات، كما تقوم بتوفير العديد من المزايا التي تشمل الحلول المتخصصة والأمن دون تعطل أو توقف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وقال فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة "عنكبوت" لوكالة أنباء الإمارات "ستقوم خدمات عنكبوت السحابية بتأمين الاستمرارية في العمليات من خلال الدعم الآمن والمرن والذي يستمر طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وتحت أي ظرف".

وأضاف "تكمن أولويتنا كمزود رئيس للخدمات الشبكية التعليمية في ضمان سير العمليات بفعالية في حالات التعلم عن بعد والخدمات المكتبية وحوسبة البحوث وإمكانية الدخول إلى التطبيقات المختلفة".

وتابع "إيمانا بقدراتنا والتي طالما أثبتناها بجهودنا، نتوقع أن يصل دعمنا اليومي والشامل للعمليات الأكاديمية والبحثية المتخصصة إلى جميع المؤسسات التعليمية داخل الدولة".

وتقدم عنكبوت العديد من الخدمات والتطبيقات والتي ترتكز عليها المؤسسات الأكاديمية في الدولة والتي تشمل نظام إدارة التعليم ونظام إدارة المكتبات والأمن الإلكتروني لخدمات منصة التواصل عبر الفيديو ومركز بيانات مخصص للبرامج واتصال غير محدود بالشبكة لخدمة المؤسسات التعليمية والبحثية.

كما تقوم بتوفير جميع المتطلبات المؤسسية اللازمة حيث تربط شبكة "عنكبوت" 34 مؤسسة للتعليم العالي مع الشبكات التعليمية في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، نفذت كليات التقنية العليا في الإمارات، وبنجاح وكفاءة عالية، المرحلة التجريبية للتعلم الذكي خارج الحرم الجامعي لجميع طلبتها.

وتم تسجيل 24 ألف دخول للطلبة على النظام الذكي لحضور المحاضرات باستخدام تقنيات البلاك بورد العالمية والوسائط المرئية وذلك خلال الفترة الصباحية من 8 الى 11 صباحا والتي قدم خلالها أعضاء الهيئة التدريسية نحو 1340 ساعة دراسية بما عكس التزاما وتفاعلا كبيرا من الطلبة على نظام التعلم عن بعد واستجابة فاعلة للتجربة.

وباشر طلبة الكليات البالغ عددهم نحو 23 ألف طالب وطالبة يوم أمس دراستهم "عن بعد" وفق جداولهم الدراسية الإعتيادية في حين قدم أعضاء الهيئة التدريسية محاضراتهم للطلبة عبر المنصات الذكية من داخل الكليات.

وتأتي هذه الخطوات لضمان جاهزية الطلبة لمواصلة دراستهم دون انقطاع تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية مع إعلان وزارة التربية والتعليم تعطيل كافة مؤسسات التعليم العالي بالدولة لمدة أربعة أسابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار كورونا.