ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 أطنان من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إلى إيران، يوم الاثنين.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة التي من شأنها مساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران.

وتضم الشحنة أدوات تشخيص مختبري سوف تستخدم في فحص آلاف الأشخاص، وستدعم جهود السيطرة على الفيروس.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في تصريح لـ "وام".. إن دولة الإمارات تضطلع بهذه المهمة الهامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعد من ضمن أهم مراكز الخدمات الإنسانية في العالم.

وأضاف " يتيح الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة سهولة الوصول إلى أكثر من 100 دولة تغطي ثلثي سكان العالم.. ونستفيد من هذا الامتياز لدعم الأشخاص المتأثرين بالأزمات المختلفة وهذه المهمة جزء من سياسة المساعدات الاماراتية لدعم مرضى فيروس كورونا"

من جانبه أكد ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بالإنابة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط، أن المنظمة لم تكن تستطيع القيام بتلك المهمة من دون دعم دولة الإمارات.

وقال "أبلغت إيران عن أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وسوف تساعدها الإمدادات الطبية على احتواء الفيروس".

وأضاف "هذه الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة تلك الأزمة ونقدر دعم دولة الإمارات لنا في هذه المهمة".