وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، رصد أعراض الفيروس لدى 6 سياح عادوا من مصر، بدون تحديد جنسيتهم.

وقال رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي، في بيان إنه تم إعلام السلطات المصرية بالأمر، وأضاف أن هؤلاء المرضى "كانوا ضمن مجموعة سياحية زارت مصر بين 6 و16 فبراير".

وأشار البيان إلى أن "العمال الذين كانوا حاضرين في المكان والمجموعة المقيمة" يخضعون لفحوص منذ الجمعة، بدون إضافة معلومات عن مكانهم أو المسار الذي اتبعه السياح خلال زيارتهم.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، الخميس، "شفاء" المصاب الوحيد بفيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت السلطات الفرنسية رصد 100 اصابة بفيروس "كوفيد-19"، وأعلن السبت المدير العام للصحة، جيروم سولومون، وفاة مصابين اثنين وشفاء 12.

وفي الإجمال، ارتفع عدد الإصابات حول العالم إلى 85919 بينها 2941 وفاة في 61 بلدا ومنطقة، وفق احصاء أجرته وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر رسمية.