سكاي نيوز عربية - أبوظبي

هناك العديد من المفاهيم المغلوطة عن طرق انتقال فيروس كورونا، وطرق الحماية منه والتخلص منه، الأمر الذي تطلب تدخل منظمة الصحة العالمية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، وتوضيح طرق انتقال الفيروس والوقاية منه.