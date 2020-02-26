وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد والتي سجلت فيها كل الوفيات الجديدة دون استثناء.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 78064 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين الرئيسي 2715 حالة وفاة حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 فبراير مقابل 499 حالة في اليوم السابق.

حجر صحي

من جانب آخر، فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا على ركاب طائرة آتية من عاصمة كوريا الجنوبية سول عددهم 94 شخصا بعدما تبين أن 3 منهم حرارة أجسامهم مرتفعة، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" أنه بهبوط الطائرة في المطار صعد على متنها موظفون من الجمارك لفحص الركاب وتبيان ما إذا كان أيّ منهم لديه عوارض الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما ظهر على 3 ركاب، جميعهم صينيون، فتقرر فرض حجر صحي على كل من كان على متن الطائرة.