ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، والذي قام بتركيب كاميرات مزودة بميكروفونات حساسة على ثلاثة بطاريق.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "علوم الحيوان"، فقد تم تسجيل 203 مقطعا صوتيا للبطاريق تحت الماء في غضون شهرا واحد.

وتشبه الأصوات المسجلة الصيحات السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها عندما كانت البطاريق تغوص في الأعماق بحثا عن الطعام، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية.



وأشار الباحثون إلى أن إصدار الأصوات تحت الماء عند البحث على الطعام يدل على أنه سلوك مرتبط بالصيد عند البطاريق، وليس أسلوبا للتواصل كما تفعل هذه الطيور على اليابسة، وقد يكون استراتيجية لإخافة الطرائد.

واعتبرت عالمة الأحياء في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا هانا كريسيل، والتي لم تشارك في الدراسة، أن النتائج قد تساعد كثيرا في معرفة المزيد من المعلومات عن الأساليب التي تلجأ إليها الحيوانات للصيد باستغلال ميزة الصوت، والذي كان يعرف سابقا بأهميته بالنسبة للطيور البحرية في عمليات التواصل والتزاوج.