وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية: "هناك تنسيق فقط في حالة كورونا لأن الأمراض المعدية معروف عنها أنها عابرة الى الحدود".

ولم تسجل أي إصابة في الأراضي الفلسطينية لغاية الان، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت كيلة: "نحن لدينا تنسيق ثنائي مع كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الاردنية الشقيقة، وايضا مع اسرائيل".

وأوضحت كيلة أن التنسيق "في موضوع كورونا فقط لا غير، وطبعا لدينا موافقة سياسية على الموضوع".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخرا وقف التنسيق مع إسرائيل في مختلف المجالات ومنها التنسيق الأمني.

وسادت حالة من التوتر في وزارة الصحة الفلسطينية عقب الاعلان عن اكتشاف وفد سياحي كوري جنوبي من تسعة اشخاص تجولوا في عدد من المدن الفلسطينية وداخل اسرائيل في الفترة ما بين 8 و15 فبراير الحالي، وثبت اصابة عدد منهم بهذا الفيروس عند عودتهم الى كوريا الجنوبية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم صباح الاحد ان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بصفته وزيرا للداخلية، أعلن اغلاق المطاعم والأماكن التي زارها الوفد الكوري بانتظار فحصها، مؤكدا خلو الاراضي الفلسطينية لغاية الآن من هذا الفيروس.