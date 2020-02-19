وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.

وفيما يلي آخر الأرقام الخاصة بفيروس كورونا حتى اليوم، الأربعاء، بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة الصينية وبقية دول العالم:

- البر الرئيسي للصين: 2004 حالة وفاة من بين 74185 حالة إصابة مؤكدة.

- هونغ كونغ: 58، وحالة وحالتا وفاة.

- ماكاو: 10

بقية أنحاء العالم

- اليابان: 614 حالة، بينهم 542 راكبا على متن سفينة سياحية راسية قبالة يوكوهاما، وحالة وفاة واحدة.

- سنغافورة: 81 إصابة

- تايلاند: 35 إصابة

- كوريا الجنوبية: 46 إصابة

- ماليزيا: 22 إصابة

- تايوان: 22، وحالة وفاة واحدة.

- فيتنام 16 إصابة

- ألمانيا: 16 إصابة

- الولايات المتحدة: 15 حالة، وهناك حالة واحدة توفيت في الصين.

- أستراليا: 14 إصابة

- فرنسا: 12، وحالة وفاة واحدة.

- المملكة المتحدة: 9 حالات إصابة

- الإمارات: 9 حالات إصابة

- كندا: 8 حالات إصابة

- الفلبين: 3، وحالة وفاة واحدة

- الهند: 3 إصابات

- إيطاليا: 3 إصابات

- روسيا: حالتان

- إسبانيا: حالتان

- بلجيكا: إصابة واحدة

- نيبال: إصابة واحدة

- سريلانكا: إصابة واحدة

- السويد: إصابة واحدة

- كمبوديا: إصابة واحدة

- فنلندا: إصابة واحدة

- مصر: إصابة واحدة