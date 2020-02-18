وقال بيزوس في منشور على حسابه في إنستغرام الذي يتابعه 1,4 مليون شخص إن "صندوق بيزوس للأرض" سيعمل على "تمويل العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية وأي مجهود يوفر إمكانية حفظ وحماية العالم الطبيعي".

واعتبر بيزوس الذي تقدر ثروته الصافية بـ130 مليار دولار أن "التغيّر المناخي هو أكبر تهديد لكوكبنا".

وأضاف "أريد أن أعمل جنبا إلى جنب مع آخرين لتعزيز الطرق المعروفة واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغيّر المناخ على هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعنا".

وأشار بيزوس، الذي حافظ على مكانته كأغنى شخص في العالم على الرغم من فاتورة طلاقه المكلفة العام الماضي، أن مؤسسته الجديدة ستبدأ بتقديم المنح لأصحاب المشاريع هذا الصيف.

وبيزوس الذي تعهد في سبتمبر الماضي بأن تصبح شركته أمازون محايدة الكربون بحلول عام 2040، كشف أن شركته ستطلب 100 ألف شاحنة كهربائية.

وكشف بيزوس عن تفاصيل قليلة حول المشروع في منشوره على إنستغرام الذي لاقى ردود فعل إيجابية ساحقة.

وتعرضت شركة أمازون لانتقادات واسعة بسبب إنتاجها لكميات كبيرة من النفايات ناتجة عن غلافات المنتجات التي تقوم بتسليمها، إضافة إلى انبعاثات أسطولها الضخم من الشاحنات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه لو أنفق بيزوس العشرة مليارات الآن، فإنه سيحافظ على موقعه كأغنى شخص في العالم.

والأسبوع الماضي نقلت وسائل إعلام أن بيزوس وافق على شراء منزل في بيفرلي هيلز كان قد بناه قطب السينما جاك وارنر في الثلاثينات لقاء 165 مليون دولار، وهو أعلى سعر يدفع لمنزل في كاليفورنيا.