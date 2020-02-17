وطالب مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.

وأكد المجلس على البعثات الدبلوماسية تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن يكون سفر الموظفين في مهمات رسمية للضرورة فقط.

ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).