وذكرت الصحيفة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن المصابة التي شفيت وغادرت المستشفى في مدينة شيان، تبلغ من العمر 9 أشهر.

وأضافت "الشعب"، أن الطفلة كانت قد خضعت لعلاج مكثف ورعاية طبية على مدار أسبوعين، مشيرة إلى أنها كانت أصغر مريضة في مقاطعة خوبي.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في خوبي الأكثر تضررا من هذا الوباء، حيث ظهر الفيروس لأول مرة لتصل إلى 1770 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في خوبي.