وقالت مديرة رعاية الحيوانات في الحوض جنيفر نيرو موفات، في بيان: "هذا حدث مهم لفريقنا، ولدينا برنامج لتربية حصان البحر والتنين البحري"، بحسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وأضافت: "تنانين البحر جذابة وحساسة وتتطلب نشأة مفصلة. لقد أمضينا أكثر من 25 عاما في العمل مع هذه الحيوانات، وفخورون باتخاذنا الخطوات التالية للحفاظ على هذا النوع الحساس".

وينحدر هذا النوع من الأسماك من أستراليا، ويعرف بأعداده الضئيلة، ويشتهر بعروض التزاوج الراقصة والمعقدة الخاصة بهم.

وتعد هذه العروض الراقصة ضرورية لنجاح نقل البيض من الأنثى إلى ذيل الرجل الذي يخصب البيض ويستضيفه. وقال مسؤولو الحوض، في بيان: "إذا نجح التزاوج، فسيحمل الذكر البيض حتى يفقس بعد حوالي ستة أسابيع".

وذكرت صحيفة التايمز أن صغار التنانين لن يكونوا متاحين للعرض العام لبعض الوقت.

ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، فإن هذه التنانين الصغيرة تأتي بعد أقل من عام من بناء الحوض الذي قد يكون أكبر موطن لتنانين البحر في العالم، حيث تتعرض حيوانات التنانين الأصلية للتهديد من التلوث.

ويشتمل الموطن على تنانين بحرية عشبية بالإضافة إلى تنانين بحرية مورقة لم يتم تربيتها بعد في الأسر.