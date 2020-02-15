وتعيش الصين وعدد من دول العالم على وقع انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1500 شخص وأصاب نحو 65 ألف آخرين.

وقام المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية بنشر الصور التي التقطت من خلال المجهر الإليكتروني للمسح والإرسال، الذي يستخدم حزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات مجهرية، لا يمكن رصدها بالمجهر العادي.

وقد تم تلوين صور فيروس كورونا المجهرية لتسهيل عرضها.

وقال المعهد على موقعه الإلكتروني إن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيرا عن ميرس (كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط ، الذي ظهر في عام 2012) أو فيروس السارس الأصلي (فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيم، الذي ظهر عام 2002).

واعتبر المعهد ذلك ليس مفاجئًا "فالتيجان الموجودة على سطح هذه الفيروسات تعطي لعائلة الفيروس اسمها- كورونا، وذلك لأنها تشبه مظهر التاج".

وكان الباحثون الأميركيون قد نقلوا عينات من الفيروس إلى المختبرات المتخصصة من أجل دراسته والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة لمكافحته.

وتصف منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه تهديد للصحة العالمية.

ويعتقد أن كورونا بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، وانتشر بعد ذلك في أرجاء الصين وأكثر من 30 دولة في العالم.