وشملت الدراسة، التي أعدها باحثون طبيون، 140مريضا في مستشفى بمدينة ووهان، بؤرة الفيروس القاتل في الصين.

وحددت الدراسة نمطا مشتركا من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، على ما أورد موقع "سيانس أليرت" العلمي، الجمعة.

وقال الباحثون إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى، إذ لاحظوا وجودها بنسبة 99 في المئة من المرضى.

وتشمل الأعراض الأخرى الإعياء والسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى الذين شملتهم الدراسة.

وعانى حوالى ثلث المرضى من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس.

وتقول الدراسة إن الأمر يستغرق نحو 5 أيام في المعدل، حتى يواجه المصاب بفيروس كورونا صعوبة بالتنفس، بعد ظهور الأعراض الأولى.

أما الأعراض الأخرى المرتبطة بنزلات البرد الشائعة، مثل الصداع أو التهاب الحلق، فلم تظهر إلا في "حالات قليلة".

وبدأ فيروس كرونا في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، وانتشر بعد ذلك في أرجاء الصين وأكثر من 30 دولة في العالم.

ويمكن أن تساعد معرفة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا الأطباء على تحديد الحالات الشديدة قبل تدهورها.

وأشد ما يثير القلق في الدراسة أن المرضى يمكن أن ينقلوا العدوى الفيروسية قبل دخولهم المستشفى، وقبل ظهور أعراض المرض عليهم.

ومن المرجح أن يؤثر الفيروس على كبار السن من الرجال الذين يعانون من مشكلات صحية مسبقة.

وأوضحت الدراسة الصينية أن 54 في المئة من المرضى التي شملتهم كانوا من الرجال، بينما كان متوسط عمر المرضى 56 عاما.

ووجد الباحثون أن الأمر استغرق في المتوسط، 10 أيام حتى يتم ادخال المرضى الذين يعانون من حالات شديدة إلى وحدة العناية المركزة، وذلك بعدما كانوا يعانون سابقا من أعراض أولية.

لكن من المحتمل أن هؤلاء المرضى أصيبوا بالفيروس قبل وقت طويل من إصابتهم بالحمى.