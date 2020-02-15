وقال روبرت بلير، الممثل الخاص للبيت الأبيض لسياسة الاتصالات الدولية، متحدثا خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، إن الشراكة "شيء مختلف غاية الاختلاف عن شراء الأسهم بأموال دافعي الضرائب".

كان وزير العدل الأميركي وليام بار اقترح في وقت سابق أن تدرس الولايات المتحدة السيطرة على شركتين أجنبيتين من كبار منافسي هواوي، لكن البيت الأبيض استبعد ذلك لاحقا.

وأضاف بلير أن على بريطانية أن "تفحص بعناية" قرارها استخدام معدات من تصنيع هواوي، التي يقول المسؤولون في واشنطن إنها تشكل خطرا أمنيا، وهو ما تنفيه الشركة.