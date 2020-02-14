وتم تقديم عريضة الاتهامات الجديدة، التي تحل محل أخرى من العام الماضي، لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك وتتضمن اتهام هواوي بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجية أميركية وبانتهاك قانون مكافحة الابتزاز والفساد في المؤسسات.

كما تتضمن العريضة الجديدة مزاعم إضافية بتعامل الشركة مع دول مفروض عليها عقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.

وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بور ونائبه مارك وارنر في بيان مشترك "ترسم عريضة الاتهام صورة تدين مؤسسة غير مشروعة تفتقر لأي اعتبار للقانون".

وأحجمت هواوي عن التعليق.