وبحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل وتناقلته صحف عدة، فإن فيلين محمولين في شاحنتين منفصلتين على طريق في منطقة ناخون سوان، شمالي البلد الآسيوي، التهما بعضا من قصب السكر من عربتين مجاورتين، أثناء توقف السير في إشارة مرور.

وقالت الشابة التي صورت مقطع الفيديو، إنها رأت في كثير من المرات أفيالا منقولة على متن الشاحنات، لكنها لم تصادف من ذي قبل فيلا محظوظا بجانب شاحنة قصب.

وقال معلقون ساخرون على "السرقة الطريفة"، بالقول إن السائقين اللذين ينقلان القصب السكر قد يجدا نفسيهما في موقف محرج، بسبب فقدان ما أكله الفيلان.

والطريف في الأمر أن الفيلين لم يكتفيا بما كانا يأكلانه مباشرة، إذ ما إن لاح الضوء الأخضر حتى سحب أحدهما قطعة من القصب، حتى يأكلها فيما تبقى من الطريق.

ويتراوح عدد الأفيال في تايلاند بين 3 و4 آلاف، ويعيش نصف هذا العدد في المنتزهات والبر، أما النصف الآخر فتتم تربيته من قبل جهات متخصصة.