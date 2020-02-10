وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن "دايموند برينسس"، مما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالى 130 شخصا.

ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات.

وتقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم.

وقد وضعت تحت الحجر الصحي.