وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية، الروبوت وهو يتحرك بسرعة وخفة، حتى "يصطاد الفيروسات" المتنقلة داخل مستشفى في مدينة نانجينغ، عاصمة محافظة جانغسو، شرقي الصين.

ويستطيع الروبوت، وهو ذو حجم صغير، أن يلتف 360 درجة في أماكن ضيقة جدا، ويراهن عليه المستشفى لأجل حماية الأطباء وباقي الموظفين من انتقال العدوى، لا سيما أنهم يسهرون على علاج المرضى لفترات طويلة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 وفاة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم خوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس، 69 وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء الصين، كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 31 ألفا.

وفي إقليم خوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين به 22112، كما زاد عدد المصابين في ووهان 1501 الخميس.